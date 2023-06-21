ЕС не может арестовать российские активы на 200 миллиардов евро – Bloomberg

У Европейского Союза пока нет законного механизма для конфискации замороженных российских активов.

Европейский Союз пока не может законно конфисковать замороженные активы РФ и вместо этого сосредотачивается на временном использовании этих активов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.

"ЕС сосредотачивается на двух вариантах, поскольку он продолжает исследовать, как можно было бы использовать 219 миллиардов долларов из замороженных активов российского центрального банка и направить их в Украину", – говорится в отчете.

Многие средства находятся в европейском депозитарии Euroclear, где они принесли почти 750 миллионов евро к первому кварталу 2023 года.

Ожидается, что блок будет искать мандат на работу этой политики от лидеров ЕС во время встречи в Брюсселе.

Рабочая группа ЕС по использованию российских резервов, замороженных под санкциями блока, обсуждала, как собирать информацию и оценивать варианты в соответствии с законодательством ЕС и международным правом.

Его члены не видят "никакого надежного правового пути, который позволял бы конфискацию замороженных или обездвиженных активов только на основании того, что эти активы находятся под ограничительными мерами ЕС", – подытожили в документе.

В то же время он способствует направлению сверхприбылей от инвестиций в Украину.

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг призвал к осторожности.

"Я полностью понимаю эмоциональность дебатов и то, что мы говорим, что должны взять в свои руки эти активы. Но мы правовые государства. Мы защищаем основанный на правилах международный порядок. Так что бы мы ни делали в этом деле, должно быть абсолютно водонепроницаемым". Его можно обжаловать, и это может быть обжаловано в европейских или американских судах. Если бы любое из этих действий было отменено судьей, это было бы дипломатической и экономической катастрофой", — сказал он.

Тем временем США предлагают помочь Украине замороженными активами РФ. 15 июня американский Конгресс представил законопроект, позволяющий использовать замороженные активы России для помощи нашей стране.

Также и генпрокурор США Меррик Гарланд впервые разрешил передачу Украине конфискованных российских активов, в частности, средства олигарха Константина Малофеева.

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