Россия будет представлять угрозу в ближайшие десятилетия - МИД Чехии

Чехия не может иметь хорошие отношения со страной, ведущей агрессивную войну против соседнего государства.

Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что Россия в ее нынешнем виде будет представлять угрозу для стран Европы в течение нескольких десятилетий.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он отметил, что Чехия не может иметь хорошие отношения со страной, ведущей агрессивную войну против соседнего государства.

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"Мы не можем иметь прежние отношения со страной, которая ведет агрессивную войну против своего соседа и угрожает международному порядку. Пока российское общество не изменится, Россия будет угрожать Европе", – написал он.

Кроме того, он отметил, что чешское правительство утвердило доклад МИД страны о пересмотре отношений с Россией.

"Мы значительно сократили дипломатическое присутствие России в Чешской Республике. Мы заморозили российские активы на сумму около 10 миллиардов чешских крон (около $460 млн). Мы снизили и будем снижать нашу энергетическую зависимость от России", – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Чехии Петр Павел заявил, что подлинного контрнаступления украинских Вооруженных сил мы еще не увидели. В настоящее время продолжаются формовочные операции.

Кроме того, ранее информировали, что украинский концерн "Укроборонпром" и чешская компания VOP CZ договорились о сотрудничестве по ремонту танков Т-64 в Чехии.

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