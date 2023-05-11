Чехия может передать Украине боевые самолеты L-159: что следует знать о них

Что за авиация, как она работает и сколько ее может передать нам Чехия?

Президент Чехии заявил, что его стране целесообразно будет рассмотреть передачу ВСУ боевые самолеты L-159.

Что за авиация, как она работает и сколько ее может передать нам Чехия, рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

"В первую очередь сегодня мы имеем факт того, что F-16 нам пока не передают. Хотя ряд стран начали переговоры с Британией и США о передаче. Но это долгий процесс. Я предполагаю, что весь комплекс, если будут успешные переговоры, обучение, подготовка аэродромов, займет минимум пол года или больше. Есть более эффективная схема — передача МиГ-29 и самолетов стран Европы", — отметил эксперт.

Он назвал Чехию "очень авангардной" по поводу передачи оружия.

"Они даже танков передали более 100 единиц. Самолеты такого типа — тактического уровня. Они не являются стратегическими. По сравнению с нашими МиГами где-то на уровне, может даже немного меньше по некоторым параметрам. Поэтому это только пополнение парка тактического уровня или обеспечение поддержки наших войск. Но они не решают вопрос борьбы, например, с российскими Су-35, другими ракетоносителями, потому что у них не такое вооружение, не такая радиолокационная дальность. но он не решающий для нас, к сожалению. Но в любом случае это помощь для нас", — рассказал Николай Маломуж.

По мнению эксперта, Чехия сделает очень эффективный шаг – предоставит минимум до 12 самолетов.

А в перспективе, если будет идти реабилитация, а они ее проводят, они передадут самолеты нам, заменяя у себя на более мощные по стандартам НАТО. Такие же переговоры проводятся Францией, Великобританией о других их типах самолетов. Но практики пока нет. Чехия может быть рядом с Польшей, которая передала МиГи, может быть одним из инициаторов передачи европейских самолетов, т.е. МиГи-29, в перспективе и F-16, такова последовательная перспектива их получения», — отметил эксперт.

Между тем секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Украина получит истребители F-16, и это только вопрос времени.

Также и президент Украины заявил, что мы получим военные самолеты после успешного контрнаступления.

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