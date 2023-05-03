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Украина получит самолеты после наступления – Зеленский

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Украина получит самолеты после наступления – Зеленский

Зеленский с президентом Финляндии в Хельсинки / Фото: Sauli Niinistö

Президент уверен, что союзники предоставят нам боевые самолеты после успешных действий на фронте.

Украина получит самолеты после успешного контрнаступления.

Об этом заявил президент Воодимир Зеленский во время пресс-конференции со своим финским коллегой Саули Нииностио в Хельсинки.

"Нам нужны они, очень нужны. Будут ли они у нас и почему я верю, что будут? Я уверен. Но это война, и мы должны постоянно доказывать это на поле боя. Сначала мы идем вперед и показываем, что за три дня нас невозможно захватить, а уже потом нам дают какое-то оружие. Затем мы снова идем вперед, просим дальнобойную артиллерию. После этого нам дают соответствующее оружие", – сказал глава государства.

Зеленский выразил уверенность, что Украина все же получит истребители: "Потому что скоро у нас будут наступательные действия. И после них, я уверен, нам дадут самолеты. Хотелось бы, чтобы было наоборот, ведь нам было бы так легче. Но есть как есть, и мы благодарны и за это".

Напомним, что сегодня, 3 мая, президент Владимир Зеленский прибыл в Финляндию.

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Дата публикации
Просмотры
1658
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