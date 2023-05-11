Как изменилась ситуация на фронте 11 мая: информация Генштаба

Зафиксировано 46 авиационных ударов и 69 обстрелов с РСЗО.

Российские оккупанты в течение суток нанесли 6 ракетных ударов по Славянску, Константиновке и Запорожью. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждены частные жилые дома, а также другая гражданская и административная инфраструктура.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Вооруженные силы зафиксировали 46 авиационных ударов и 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Где оккупанты сосредотачивают основные усилия

Российские захватчики сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток враг совершил более 30 атак на этих участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Россияне продолжают использовать территорию и материально-техническую базу Беларуси для проведения подготовки и боевого согласования подразделений вооруженных сил РФ.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

В течение суток враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области и Кренидовка, Зноб-Новгородское, Уралово Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасиловка, Украинское, Искрисковщина, Белополье, Яструбино, Кондратовка и Басовка Сумской области, а также Гурьев, Глубокое, Старица, Бугруватка, Огирцево, Гатище, Волчанск, Бочков, Тыхе, и Большой Бурлук в Харьковской области.

На Купянском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подвергли населенные пункты Одрадное, Дворичанское, Каменка, Тополя, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток оккупанты вели наступательные действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не имели. Нанесли авиационный удар по населенному пункту Спирне.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Продолжаются бои в городе Бахмут. За сутки вели безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ступочки. Россияне нанесли авиационный удар по районам населенных пунктов Бахмут, Курдюмовка и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецкое, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

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На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел. Нанес авиаудары вблизи Угледара и Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Малая Токмачка, Омельник и Кизомис. Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. В частности: Времивка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Веселое, Львове, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Как отработала авиация Сил обороны

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, за эти сутки, нашими защитниками было уничтожено 7 враждебных БпЛА разных типов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 пунктов управления, 13 районов сосредоточения живой силы, 1 состав боеприпасов, 1 состав горюче-смазочных материалов, 5 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника.

Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Торецку Донецкой области. Снаряды окупантов попали по жилому кварталу. Ранения различной степени тяжести получили пятеро мужчин и три женщины.