Будут новые атаки РФ: эксперт предупредил украинцев о тяжелых днях

По словам Жданова, главная цель РФ сейчас – это остановить контрнаступление.

Военный эксперт Олег Жданов уверен, что ситуация в ближайшее время не изменится и россияне будут атаковать Украину ракетами и беспилотниками.

Об этом Жданов рассказал в комментарии для ТСН.ua.

По его словам, их цель сейчас – остановить спецоперацию.

"Думаю, что будут новые атаки от кафиров. В ближайшую неделю ситуация вряд ли изменится. И вообще, если у россиян хватят сил и средств, они могут наносить удары ракетами и "шахедами" по Киеву и Украине до начала нашего контрнаступления. Эти удары могут быть постоянными или наноситься через день. Их цель одна – заставить нас не идти в контрнаступление", — говорит он.

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, почему силы ПВО не могут сразу уничтожать все российские ракеты.

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