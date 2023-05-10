Битва за Бахмут: Сырский сообщил, что враг отступил на 2 км

Несмотря на значительную концентрацию войск и громкие заявления российских военных преступников о намерениях взять Бахмут до 9 мая, враг так и не смог захватить город.

Благодаря продуманной обороне на Бахмутском направлении ВСУ осуществляют эффективные контратаки. На отдельных участках фронта враг не смог сдержать давление украинских защитников и отступил на дистанцию до 2-х километров.

Об этом сообщил генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Само грамотное проведение оборонной операции истощило подготовленные силы ЧВК "Вагнер" и заставило на определенных направлениях заменить их хуже подготовленными подразделениями регулярных войск РФ, которые потерпели поражение и отошли.

"Наши силы обороны надежно держат фронт и не дают врагу продвинуться вперед. Битва за Бахмут продолжается..." - сообщил Сырский.

Он также отметил работу 3-й отдельной штурмовой бригады, которая в бою нанесла врагу мощный удар и показала мощь украинской армии.

"Как говорил Карл Фон Клаузевиц: "Война ведется до победы. И точка. Слава Украине!" - добавил командующий.

Между тем бывший командир роты батальона Айдар Евгений Дикий назвал самую большую проблему Вооруженных сил Украины на фронте. Российские планирующие бомбы доставляют нашим военным немало проблем.

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