В ВСУ объяснили, зачем Пригожин лжет о снарядном голоде в Бахмуте

В ВСУ убеждены, что заявления "вагнеровцев" о снарядном голоде в районе Бахмута — это фейки. Оккупанты и дальше наносят активные удары по украинцам.

За последние сутки в районе Бахмута было зафиксировано 28 случаев военных боевых действий и 524 вражеских обстрела. В результате которых были уничтожены 203 вражеских бойца, ранены 216 и еще 5 взяты в плен. Это свидетельствует о достаточном количестве боеприпасов у врага.

Об этом 10 мая рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый во время телемарафона.

"Поэтому разговоры их о каком-то снарядном голоде — это фейк. 28 боестолкновений произошло, 10 авианалетов, 203 оккупанта уничтожены, 216 были ранены и пятеро попали в плен. Также было уничтожено 11 БМП, два бронетранспортера, легкий артиллерийский тягач, пять полевых складов с боеприпасами и один БПЛА типа "Зала", - сообщил Череватый.

По его словам, громкие заявления главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о выходе из Бахмута, свидетельствуют скорее о военной катастрофе на этом направлении, ведь россияне ежедневно теряют своих бойцов сотнями.

"Военная катастрофа стоит за этими заявлениями. Потому что если американские источники оценивают в 100 тысяч потери на этом направлении ранеными и убитыми, убитыми 20 тысяч — это еще очень консервативный подсчет. Если ежесуточно они теряют не менее 100 убитыми, а в последнее время и больше, и нет источника пополнения, как раньше было из российских тюрем, это понятно, что их бесславная история там может закончиться", — пояснил спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Череватый убежден, что Пригожин мечтал о какой-то военно-политической субъектности, что он "будет лендлордом и нарежет какие-то земли в оккупированных территориях, и вообще на многое будет влиять". Теперь же он вынужден отрапортовать, почему не удалось этого достичь и захватить то, что было обещано.

Напомним, ранее основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российская армия сбежала с позиций в Бахмуте и обнажила один из флангов фронта. Так что ему с наемниками пришлось прикрывать этот участок от ВСУ. На фоне этого "повар Путина" заявил – если его воинам не выделят боеприпасы, они уйдут с позиций.

На следующий день боевики ППК "Вагнера" так и не покинули Бахмут, несмотря на заявления Пригожина. Теперь главарь "вагнеровцев" заявляет, что "достаточного количества боеприпасов" он так и не получил и обвинил в этом "бюрократов".

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