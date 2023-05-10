Почему Пригожин назвал Путина дедушкой — объяснение эксперта

Накануне Пригожин выразил откровенную критику Путина, назвав его дедушкой. Главарь "вагнеровцев" слишком часто меняет свою риторику. Очевидно, он чувствует что-то.

Такое мнение высказал в эфире "1+1" в рамках телемарафона военный аналитик Алексей Гетьман.

Эксперт отметил, что Пригожин сначала критиковал военное руководство РФ — Шойгу и Герасимова, рассказывая им о том, что они бестолково командуют войсками: «Он что-то чувствует — то, о чем мы не знаем. Очень странно для РФ, когда человек откровенно критикует верховного главного командующего в лице Путина”.

С другой стороны, это может быть элементом информационно-психологической операции, считает Алексей Гетьман: “Возможно, это очередная ИПСО, рассчитанная на внешних зрителей, потому что Пригожин меняет свои показания несколько раз в неделю. Сначала он выходит из Бахмута, потом ему не дают боеприпасы, а затем дают. То есть такое впечатление, что он путается в показаниях и забывает, что он говорил вчера, а на следующий день начинает говорить что-нибудь новое. Мне кажется, это уже клиника”.

Напомним, что Пригожин подверг резкой критике 9 мая в России. Мол, это "праздник дедов", а их современники "ни на миллиметр не заслужили этой победы".

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