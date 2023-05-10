Пригожин объяснил, почему "вагнеровцы" не оставили позиции в Бахмуте

Пригожин заявляет, что достаточное количество боеприпасов он так и не получил.

Боевики ППК "Вагнер" не покинули Бахмут, несмотря на заявления их предводителя Евгения Пригожина, который обещал покинуть город 10 мая, если Министерство обороны РФ не выделит его войскам "достаточно боеприпасов".

Теперь главарь "вагнеровцев" Пригожин заявляет, что достаточного количества боеприпасов он так и не получил и обвиняет в этом "бюрократов", пишет Сота.

"Целыми днями по 5-10 часов идут совещания, в которых принимаем участие не мы, а представители Минобороны. Так мы выскабливаем необходимое количество снаряжения на следующий день. Так что снарядов в достаточном количестве нам не дали. Мы дальше продолжаем двигаться. После моих обращений от руководства страны поступила команда в Министерство обороны рассмотреть все наши заявки. Из-за бюрократии это делается очень долго", — заявил он.

9 мая Пригожин заявил, что был выпущен военный документ, предписывающий выдать НДС снаряжение. В нем, кроме прочего, указывалось, что намерения оставить позиции будут квалифицироваться как "измена родины".

Напомним, ранее сообщалось, что Пригожин назвал Путина "оконченным м**аком": в ISW объяснили, почему он резко сменил риторику.

Кроме того, мы ранее информировали, что лидер "вагнеровцев" и так называемый "повар Путина" Евгений Пригожин подверг критике празднование 9 Мая в России.

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