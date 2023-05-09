Пригожин заявил, что армия РФ убегает из Бахмута: какой ультиматум он поставил российскому Генштабу

Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин заявил, что его наемники были вынуждены прикрывать один из флангов от ВСУ после того, как российская армия сбежала с позиций.

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российская армия сбежала с позиций в Бахмуте и открыла один из флангов фронта. Так что ему с наемниками пришлось прикрывать этот участок от ВСУ. На фоне этого "повар Путина" заявил, что если его воякам не выделят боеприпасы, они тоже уйдут с позиций.

Об этом сообщает пресс-служба Пригожина.

"Нам пришло боевое распоряжение, где было сказано, что в случае ухода с позиций будет признано государственное предательство. Это, прежде всего, к нам было обращение. Если не будет боеприпасов, то мы уйдем с позиций", — заявил Пригожин.

Он пожаловался на интриги, которые "постоянно крутятся" в Минобороны РФ, пока армия оккупантов убегает с позиций. В то же время, по словам Пригожина, российские военные не виноваты в убегании с позиций, мол, "рыба гниет с головы" и виноваты те, кто давал им эти задачи.

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"У нас министерство интриг вместо министерства обороны, поэтому наша армия убегает. Убегает, потому что 72 бригада сегодня (9 мая — ред.) прос*ала три квадратных километра, на которых у меня погибло около 500 человек, потому что это был стратегический плацдарм. Они просто взяли и удрали", — заявил Пригожин.

По его словам, вопреки обещанным боеприпасам и назначению Сергея Суровикина, на фронте не произошло почти никаких изменений. Мол, "вагнеровцам" выделили всего 10% от того, что они требовали. Пригожин обвинил начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, что тот лично снизил количество оружия, которое собирались выделить "Вагнеру".

В то же время, планы выйти из города у Пригожина несколько изменились. Теперь он заявил, что еще несколько дней они будут точно оставаться на Бахмутском направлении: "Пободаемся, а там разберемся".

Кроме того, Пригожин заявил, что самым большим врагом России является уже не ВСУ, а те "негодяи", которые не дают оружие "вагнеровцам". "Повар Путина" даже оговорился несколькими одобрительными словами в адрес "противника", то есть украинских защитников. Он также рассказал, что боеприпасы у РФ якобы есть, но их накапливают на складах, потому что "кто-то придумал накапливать резерв".

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Напомним, ЧВК "Вагнера" объявила, что из-за нехватки боеприпасов 10 мая она выходит из города Бахмут Донецкой области и передает позиции российским кадровым подразделениям.

Сам главарь наемников заявил, что из-за отсутствия боеприпасов выводит вояков частной кампании, потому что здесь они "обречены на бессмысленную гибель".

Впоследствии главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что якобы передаст позиции своих боевиков в Бахмуте воякам главы Чечни Рамзана Кадырова.

После этого Пригожин прибег к кардинальным действиям. Он поставил ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину и заявил, что если сегодня, 9 мая, до окончания парада в Москве его не снабдят боеприпасами, то он расскажет правду о плачевной ситуации на фронте.

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