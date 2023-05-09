По его словам, именно под руководством Путина страна-агрессорка сможет уничтожить все вызовы и угрозы враждебными силами.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил диктатора Владимира Путина с Днем победы.
Об этом свидетельствуют данные Государственного Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что глава КНДР выразил теплые приветствия Путину и поблагодарил российский народ за «за реализацию международной справедливости и защиту глобального мира» против так называемых «империалистов».
«Победа — это неотъемлемая традиция России, и слава победы будет сиять в истории и продлится вечно с Россией, даже когда пройдет время и сменятся поколения», — написал Ким Чен Ин.
По словам лидера Северной Кореи, именно под руководством Путина страна-агрессорка сможет уничтожить все вызовы и угрозы со стороны враждебных сил.
Секретарь Совета национальной безопасности и оборон Алексей Данилов прокомментировал парад в Москве, посвященный Дню Победы. Чиновник подчеркнул, что Путин должен принимать на Красной площади мертвых кафиров, которые "бесславно и без чести погибли в Украине.
Добавим, что в этом году "парад Победы" в Москве был достаточно скромным — без авиации и с одним танком. По Красной площади проехался лишь один танк Т-34 1940-х годов, и то он музейный и произведенный в Украине.
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