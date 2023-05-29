В Чехии допустили вероятность войны НАТО против России

РФ сейчас находится на траектории конфликта с НАТО.
Карел Ржехка, начальник Генерального штаба Чехии, заявил о вероятности войны между Россией и НАТО.
Об этом сообщает "Новости".
Он подчеркнул, что подготовка и сдерживание важны для предотвращения такого сценария.
"Война между Россией и Североатлантическим альянсом, которая является наихудшим сценарием для нас, невозможна, она возможна", — сказал начальник чешского Генштаба.
По его словам, РФ сейчас находится на траектории конфликта с (Североатлантическим) альянсом".
"Чехия является членом НАТО, и это приносит преимущества, но также налагает определенные обязательства. Поэтому, если начнется война, большое количество чешских солдат присоединится к боевым действиям в соответствии с планами альянса", — добавил он.
Напомним, глава Генштаба Вооруженных сил Чехии генерал Карел Ржехка призвал общественность подготовиться к "плохому сценарию" контрнаступления Украины.
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