В Чехии допустили вероятность войны НАТО против России

РФ сейчас находится на траектории конфликта с НАТО.

Карел Ржехка, начальник Генерального штаба Чехии, заявил о вероятности войны между Россией и НАТО.

Об этом сообщает "Новости".

Он подчеркнул, что подготовка и сдерживание важны для предотвращения такого сценария.

"Война между Россией и Североатлантическим альянсом, которая является наихудшим сценарием для нас, невозможна, она возможна", — сказал начальник чешского Генштаба.

По его словам, РФ сейчас находится на траектории конфликта с (Североатлантическим) альянсом".

"Чехия является членом НАТО, и это приносит преимущества, но также налагает определенные обязательства. Поэтому, если начнется война, большое количество чешских солдат присоединится к боевым действиям в соответствии с планами альянса", — добавил он.

Напомним, глава Генштаба Вооруженных сил Чехии генерал Карел Ржехка призвал общественность подготовиться к "плохому сценарию" контрнаступления Украины.

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