В Запорожье "хлопок": известно о трех "прилетах"

В Запорожье снова неспокойно.

В Запорожской области снова "прилеты". В частности, взрывы поразили вражеские военные цели, находящиеся на временно оккупированной территории нашей страны.

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

В районе указанного населенного пункта было три прилета.

В то же время рядом с оккупированной Михайловкой протекает 3-й магистральный канал, через поселок проходят автомобильные дороги Т-0810 и Т-0818.

В Запорожье прокуратура сообщила о подозрении бывшему депутату городского совета, который был представителем агентурной сети РФ и корректировал ракетные удары по инфраструктуре города.

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