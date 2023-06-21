Росія становитиме загрозу найближчі десятиліття - МЗС Чехії

Чехія не може мати хороші відносини з країною, яка веде агресивну війну проти сусідньої держави.

Голова Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Росія в її нинішньому вигляді буде становити загрозу для країн Європи протягом кількох десятиліть.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Він зазначив, що Чехія не може мати хороші відносини з країною, яка веде агресивну війну проти сусідньої держави.

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"Ми не можемо мати колишні відносини з країною, яка веде агресивну війну проти свого сусіда та загрожує міжнародному порядку. Поки російське суспільство не зміниться, Росія загрожуватиме Європі", – написав він.

Крім того, він зазначив, що чеський уряд затвердив доповідь МЗС країни про перегляд відносин із Росією.

"Ми значно скоротили дипломатичну присутність Росії в Чеській Республіці. Ми заморозили російські активи на суму близько 10 мільярдів чеських крон (близько $460 млн). Ми знизили і продовжуватимемо знижувати нашу енергетичну залежність від Росії", – додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Чехії Петр Павел заявив, що справжнього контрнаступу українських Збройних сил ми ще не побачили. Наразі тривають формувальні операції.

Крім того, ми раніше інформували, що український концерн "Укроборонпром" та чеська компанія VOP CZ домовилися про співпрацю щодо ремонту танків Т-64 у Чехії.

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