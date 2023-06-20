Україна – Хорватія: де дивитися і ставки букмекерів на матч молодіжного Євро-2023

У середу, 21 червня, молодіжна збірна України (U-21) зіграє проти однолітків з Хорватії в рамках першого туру групового етапу фінального турніру Євро-2023.

Зустріч відбудеться в румунському Бухаресті на стадіоні "Джулешті". Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

На першості континенту команда Руслана Ротаня потрапила до групи B, де її суперниками будуть Хорватія, Румунія та Іспанія.

Загалом на молодіжному чемпіонаті Європи 2023 року виступлять 16 національних команд. До 1/4 фіналу вийдуть по дві найкращі збірні з кожного квартету.

Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

Де дивитися матч Україна – Хорватія

Поєдинок молодіжного Євро-2023 між збірними України та Хорватії можна буде подивитися на сайті Суспільне Спорт. Трансляція також буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного.

Прогнози букмекерів на матч Україна – Хорватія

У майбутньому поєдинку букмекери віддають перевагу хорватам. На перемогу "картатих" можна поставити з коефіцієнтом 2,38. Нічия – 3,50. Виграш українців – 3,35.

Нагадаємо, в плейоф відбору на Євро-2023 команда Ротаня здобула перемогу над однолітками зі Словаччини.

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