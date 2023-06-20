Украина – Хорватия: где смотреть и ставки букмекеров на матч молодежного Евро-2023

В среду, 21 июня, молодежная сборная Украины (U-21) сыграет против сверстников из Хорватии в рамках первого тура группового этапа финального турнира Евро-2023.

Встреча состоится в румынском Бухаресте на стадионе "Джулешти". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

На первенстве континента команда Руслана Ротаня попала в группу B, где ее соперниками будут Хорватия, Румыния и Испания.

Всего на молодежном чемпионате Европы 2023 года выступят 16 национальных команд. В 1/4 финала выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета.

Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

Где смотреть матч Украина – Хорватия

Поединок молодежного Евро-2023 между сборными Украины и Хорватии можно посмотреть на сайте Суспильне Спорт. Трансляция будет также доступна в эфире местных телеканалов Суспильного.

Прогнозы букмекеров на матч Украина – Хорватия

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение хорватам. На победу "клетчатых" можно поставить с коэффициентом 2,38. Ничья – 3,50. Выигрыш украинцев – 3,35.

Напомним, в плей-офф отбора на Евро-2023 команда Ротаня одержала победу над сверстниками из Словакии.

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