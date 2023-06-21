Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики — Воздушные силы ВСУ

В России с аэродрома "Шайковка" в среду, 21 июня, взлетели стратегические бомбардировщики Ту-22м3. Они могут нанести ракетные удары по территории Украины.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

В ВСУ 21 июня в 18:14 предупредили украинцев о взлете российских стратегических бомбардировщиков Ту-22м3, базирующихся на аэродроме "Шайковка" Калужской области РФ. Из-за угрозы ракетных ударов по Украине возможно возможно объявление воздушных тревог.

"Зафиксирован взлет стратегической авиации Ту-22м3 с аэродрома Шайковка Калужской области России", — сообщили в ВС ВСУ.

Напомним, во время воздушной тревоги в Хмельницкой области, продолжавшейся с 03:40 до 05:22 21 июня произошли взрывы. Их подтвердили в ОВА.

Утром 21 июня стало известно, что силам ПВО удалось сбить все летающие на область вражеские дроны.

Читайте также: