В Хмельницкой области слышны взрывы: находитесь в укрытиях

Идет очередная беспокойная ночь для украинского совещания.
В ночь на 21 июня 2023 года в Хмельницкой области были слышны взрывы во время воздушной тревоги
Об этом сначала написали мониторинговые каналы, а затем подтвердили в Хмельницкой областной военной администрации.
Оставайтесь в укрытиях!
Мониторинговые каналы сообщают, что, вероятно, речь идет о сбитии ПВО вражеского беспилотника.
Информация уточняется.
Позаботьтесь о собственной безопасности.
Напомним, что в нескольких украинских областях объявлена воздушная тревога.
К тому же в нескольких областях зафиксировано движение вражеских беспилотников.
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