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В Хмельницкой области слышны взрывы: находитесь в укрытиях

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
978
Время на прочтение
1 мин
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В Хмельницкой области слышны взрывы: находитесь в укрытиях

В Хмельницкой области были слышны взрывы, — ОВА / Фото: ТСН.ua

Идет очередная беспокойная ночь для украинского совещания.

В ночь на 21 июня 2023 года в Хмельницкой области были слышны взрывы во время воздушной тревоги

Об этом сначала написали мониторинговые каналы, а затем подтвердили в Хмельницкой областной военной администрации.

Оставайтесь в укрытиях!

Мониторинговые каналы сообщают, что, вероятно, речь идет о сбитии ПВО вражеского беспилотника.

Информация уточняется.

Позаботьтесь о собственной безопасности.

Напомним, что в нескольких украинских областях объявлена воздушная тревога.

К тому же в нескольких областях зафиксировано движение вражеских беспилотников.

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Дата публикации
Просмотры
978
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