В Хмельницкой области слышны взрывы: находитесь в укрытиях

В ночь на 21 июня 2023 года в Хмельницкой области были слышны взрывы во время воздушной тревоги

Об этом сначала написали мониторинговые каналы, а затем подтвердили в Хмельницкой областной военной администрации.

Оставайтесь в укрытиях!

Мониторинговые каналы сообщают, что, вероятно, речь идет о сбитии ПВО вражеского беспилотника.

Информация уточняется.

Позаботьтесь о собственной безопасности.

Напомним, что в нескольких украинских областях объявлена воздушная тревога.

К тому же в нескольких областях зафиксировано движение вражеских беспилотников.