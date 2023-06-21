Астрологический прогноз на 21 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: успешными обещают быть любые – прежде всего профессиональные – начинания, но из правила есть исключение: не стоит делать то, что так или иначе связано с риском.

Символ дня: Древо познания.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный, малахитовый.

Счастливые камни дня: зеленый нефрит, амазонит.

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: болезни, начавшиеся сегодня, имеют все шансы перейти в хроническую стадию, поэтому не стоит медлить с их лечением. Не рекомендовано любое хирургическое вмешательство, особенно – на гортани, которая является особенно уязвимой.

Питание дня: от мяса и калорийных продуктов рекомендуется отказаться. Желательно включить в рацион овощи – как термически обработанные – тушеные и запеченные, так и сырые – в виде салатов.

Стрижка дня: под запретом находятся любые манипуляции с волосами, стрижка – особенно.

Дачные работы дня: растениям рекомендован полив и внекорневая подкормка.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сделанную как на самого человека, так и на его жилье.

Сны дня: сны, приснившиеся нынешней ночью, могут предостерегать от опасности – нужно отнестись к ним с максимальным вниманием.

Табу дня: нужно как можно меньше общаться с окружающими людьми – это чревато конфликтами.

Цитата дня: "Быть живым – это подарок, быть счастливым – это ваш выбор" (Ошо).

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