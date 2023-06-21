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Астрологический прогноз на 21 июня

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
444
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 21 июня

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: успешными обещают быть любые – прежде всего профессиональные – начинания, но из правила есть исключение: не стоит делать то, что так или иначе связано с риском. 

Символ дня: Древо познания. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный, малахитовый. 

Счастливые камни дня: зеленый нефрит, амазонит. 

За какую часть тела отвечает: гортань. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся сегодня, имеют все шансы перейти в хроническую стадию, поэтому не стоит медлить с их лечением. Не рекомендовано любое хирургическое вмешательство, особенно – на гортани, которая является особенно уязвимой. 

Питание дня: от мяса и калорийных продуктов рекомендуется отказаться. Желательно включить в рацион овощи – как термически обработанные – тушеные и запеченные, так и сырые – в виде салатов. 

Стрижка дня: под запретом находятся любые манипуляции с волосами, стрижка – особенно. 

Дачные работы дня: растениям рекомендован полив и внекорневая подкормка. 

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сделанную как на самого человека, так и на его жилье. 

Сны дня: сны, приснившиеся нынешней ночью, могут предостерегать от опасности – нужно отнестись к ним с максимальным вниманием. 

Табу дня: нужно как можно меньше общаться с окружающими людьми – это чревато конфликтами. 

Цитата дня: "Быть живым – это подарок, быть счастливым – это ваш выбор" (Ошо). 

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Дата публикации
Просмотры
444
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