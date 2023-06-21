В Донецке — "прилет": оккупанты обвиняют в атаке неизвестный беспилотник

В ночь на 21 июня во временно оккупированном Донецке раздавались взрывы.
Позже в социальных сетях стало известно, что основной удар пришелся на дом "Диск" близ Набережной, в районе храма святых Петра и Февронии.
На фото видны немного обгоревший дом и разбитое стекло.
"Военкоры" сообщают, что на месте обстрела "Диска" якобы найдены обломки беспилотников.
Напомним, вечером 12 мая во временно захваченном Луганске были слышны взрывы. Над городом якобы вблизи одного из заводов виден сильный дым.
Также 13 мая в оккупированном россиянами Луганске снова были слышны взрывы. Местные также видели в городе черный дым.
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