В Донецке — "прилет": оккупанты обвиняют в атаке неизвестный беспилотник

В ночь на 21 июня во временно оккупированном Донецке раздавались взрывы.

Позже в социальных сетях стало известно, что основной удар пришелся на дом "Диск" близ Набережной, в районе храма святых Петра и Февронии.

На фото видны немного обгоревший дом и разбитое стекло.

"Военкоры" сообщают, что на месте обстрела "Диска" якобы найдены обломки беспилотников.

У Донецьку зафіксований "приліт" (7 фото)

Напомним, вечером 12 мая во временно захваченном Луганске были слышны взрывы. Над городом якобы вблизи одного из заводов виден сильный дым.

Также 13 мая в оккупированном россиянами Луганске снова были слышны взрывы. Местные также видели в городе черный дым.

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