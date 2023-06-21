У Донецьку - "прильот": окупанти звинувачують в атаці невідомий безпілотник

У ніч проти 21 червня у тимчасово окупованому Донецьку лунали вибухи.

Пізніше у соціальних мережах стало відомо, що основний удар прийшовся на будинок "Диск" поблизу Набережної, у районі храму святих Петра та Февронії.

На фото видно трішки обгорілий будинок та розбите скло.

"Військкори" повідомляють, що на місці обстрілу "Диска" нібито знайдено уламки безпілотників.

У Донецьку зафіксований "приліт" (7 фото)

Нагадаємо, ввечері 12 травня у тимчасово захопленому Луганську було чутно вибухи. Над містом нібито поблизу одного із заводів видно сильний дим.

Також 13 травня в окупованому росіянами Луганську знову було чути вибухи. Місцеві також бачили у місті чорний дим.

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