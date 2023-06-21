У кількох українських областях оголошена повітряна тривога

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
Через ракетну небезпеку та загрозу застосування ворогом ударних БпЛА типу "Shahed" у низці областей України оголошена повітряна тривога.
Сирени лунають у Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Полтавській, Сумській, Черкаській областях та автономній республіці Крим. Повітряна тривога шириться за вектором руху ворожих безпілотників.
Також під час атаки безпілотників повідомлялося про вибухи у Запоріжжі. Але наразі немає подробиці цього інциденту.
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