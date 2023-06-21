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У кількох українських областях оголошена повітряна тривога

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У кількох українських областях оголошена повітряна тривога

Ворог продовжує атакувати Україну / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

Через ракетну небезпеку та загрозу застосування ворогом ударних БпЛА типу "Shahed" у низці областей України оголошена повітряна тривога. 

Сирени лунають у Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Полтавській, Сумській, Черкаській областях та автономній республіці Крим. Повітряна тривога шириться за вектором руху ворожих безпілотників. 

Також під час атаки безпілотників повідомлялося про вибухи у Запоріжжі. Але наразі немає подробиці цього інциденту. 

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