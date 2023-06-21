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У кількох областях зафіксовано рух ворожих безпілотників: прямуйте в укриття

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У кількох областях зафіксовано рух ворожих безпілотників: прямуйте в укриття

Повітряна тривога триває / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Розпочалася чергова тривожна ніч для українців.

Близько другої ночі за Києвом 21 червня 2023 року Повітряні Сили ЗСУ попередили про те, що зафіксовано рух кількох ударних БпЛА типу "шахед" у Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Київській областях.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах. 

У відповідних областях була оголошена повітряна тривога. 

Також моніторингові канали повідомили про вибухи на Сумщині та Черкащині. 

Нагадаємо, російські окупанти влаштували масовану атаку по Україні у ніч проти 20 червня, запустивши дрони-камікадзе та ракети. Частину ворожих цілей вдалося збити, однак зафіксовані і влучання. 

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Дата публікації
Перегляди
29к
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