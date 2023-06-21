Відбір на Євро-2024: результати матчів 4-го туру

19 – 20 червня відбулися матчі четвертого туру відбору на Євро-2024 з футболу.

У понеділок, 19 червня, збірна України приймала команду Мальти. Номінально домашня для "синьо-жовтих" зустріч через війну з російськими окупантами була зіграна у словацькій Трнаві.

У напруженому поєдинку збірна України насилу обіграла Мальту та здобула другу перемогу у кваліфікації на Євро-2024.

Для нашої збірної це був третій матч у кваліфікації на континентальну першість. Раніше українці програли Англії та здійснили суперкамбек і перемогли Північну Македонію.

Таким чином, збірна України має 6 очок після трьох зіграних поєдинків і наразі посідає друге місце у своїй групі відбору на чемпіонат Європи. Лідирує з 12 балами Англія, яка цього туру познущалася з Північної Македонії. Італія та Північна Македонія набрали по 3 залікові пункти, Мальта – жодного.

Нагадаємо, збірна Росії не бере участь у кваліфікації та пропустить наступний чемпіонат Європи. Національну команду країни-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабне вторгнення до України.

Матчі 5-го туру кваліфікації на Євро-2024 відбудуться 7 – 9 вересня. Збірна України у п'ятому турі відбору на континентальну першість 9 вересня прийматиме команду Англії. Після цього "синьо-жовті" 12 вересня на виїзді зіграють з Італією.

Ігри групового етапу відбору на Євро-2024 триватимуть від березня до листопада 2023 року. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господар турніру, без відбору потрапила на Євро-2024.

КВАЛІФІКАЦІЯ ЄВРО-2024 ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Понеділок, 19 червня 19:00 Група C УКРАЇНА МАЛЬТА 1:0 19:00 Група D ВІРМЕНІЯ ЛАТВІЯ 2:1 19:00 Група H ФІНЛЯНДІЯ САН-МАРИНО 6:0 21:45 Група B ФРАНЦІЯ ГРЕЦІЯ 1:0 21:45 Група B ІРЛАНДІЯ ГІБРАЛТАР 3:0 21:45 Група C АНГЛІЯ ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ 7:0 21:45 Група D ТУРЕЧЧИНА УЕЛЬС 2:0 21:45 Група H ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ КАЗАХСТАН 0:1 21:45 Група H СЛОВЕНІЯ ДАНІЯ 1:1 21:45 Група I ШВЕЙЦАРІЯ РУМУНІЯ 2:2 21:45 Група I ІЗРАЇЛЬ АНДОРРА 2:1 21:45 Група I БІЛОРУСЬ КОСОВО 2:1 Вівторок, 20 червня 21:45 Група A ШОТЛАНДІЯ ГРУЗІЯ 2:0 21:45 Група A НОРВЕГІЯ КІПР 3:1 21:45 Група E МОЛДОВА ПОЛЬЩА 3:2 21:45 Група E ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ АЛБАНІЯ 1:3 21:45 Група F АВСТРІЯ ШВЕЦІЯ 2:0 21:45 Група F ЕСТОНІЯ БЕЛЬГІЯ 0:3 21:45 Група G УГОРЩИНА ЛИТВА 2:0 21:45 Група G БОЛГАРІЯ СЕРБІЯ 1:1 21:45 Група J ІСЛАНДІЯ ПОРТУГАЛІЯ 0:1 21:45 Група J БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА ЛЮКСЕМБУРГ 0:2 21:45 Група J ЛІХТЕНШТЕЙН СЛОВАЧЧИНА 0:1

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