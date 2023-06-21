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Відбір на Євро-2024: результати матчів 4-го туру

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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Відбір на Євро-2024: результати матчів 4-го туру

Фанати збірної України / Фото: Associated Press

У своєму третьому поєдинку кваліфікації на континентальну першість збірна України насилу здолала Мальту.

19 – 20 червня відбулися матчі четвертого туру відбору на Євро-2024 з футболу.

У понеділок, 19 червня, збірна України приймала команду Мальти. Номінально домашня для "синьо-жовтих" зустріч через війну з російськими окупантами була зіграна у словацькій Трнаві.

У напруженому поєдинку збірна України насилу обіграла Мальту та здобула другу перемогу у кваліфікації на Євро-2024.

Для нашої збірної це був третій матч у кваліфікації на континентальну першість. Раніше українці програли Англії та здійснили суперкамбек і перемогли Північну Македонію.

Таким чином, збірна України має 6 очок після трьох зіграних поєдинків і наразі посідає друге місце у своїй групі відбору на чемпіонат Європи. Лідирує з 12 балами Англія, яка цього туру познущалася з Північної Македонії. Італія та Північна Македонія набрали по 3 залікові пункти, Мальта – жодного.

Нагадаємо, збірна Росії не бере участь у кваліфікації та пропустить наступний чемпіонат Європи. Національну команду країни-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабне вторгнення до України.

  • Матчі 5-го туру кваліфікації на Євро-2024 відбудуться 7 – 9 вересня. Збірна України у п'ятому турі відбору на континентальну першість 9 вересня прийматиме команду Англії. Після цього "синьо-жовті" 12 вересня на виїзді зіграють з Італією.
  • Ігри групового етапу відбору на Євро-2024 триватимуть від березня до листопада 2023 року. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.
  • До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.
  • Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господар турніру, без відбору потрапила на Євро-2024.
КВАЛІФІКАЦІЯ ЄВРО-2024
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Понеділок, 19 червня
19:00 Група C УКРАЇНА   МАЛЬТА 1:0
19:00 Група D ВІРМЕНІЯ   ЛАТВІЯ 2:1
19:00 Група H ФІНЛЯНДІЯ   САН-МАРИНО 6:0
21:45 Група B ФРАНЦІЯ   ГРЕЦІЯ 1:0
21:45 Група B ІРЛАНДІЯ   ГІБРАЛТАР 3:0
21:45 Група C АНГЛІЯ   ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ 7:0
21:45 Група D ТУРЕЧЧИНА   УЕЛЬС 2:0
21:45 Група H ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ   КАЗАХСТАН 0:1
21:45 Група H СЛОВЕНІЯ   ДАНІЯ 1:1
21:45 Група I ШВЕЙЦАРІЯ   РУМУНІЯ 2:2
21:45 Група I ІЗРАЇЛЬ   АНДОРРА 2:1
21:45 Група I БІЛОРУСЬ   КОСОВО 2:1
Вівторок, 20 червня
21:45 Група A ШОТЛАНДІЯ   ГРУЗІЯ 2:0
21:45 Група A НОРВЕГІЯ   КІПР 3:1
21:45 Група E МОЛДОВА   ПОЛЬЩА 3:2
21:45 Група E ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ   АЛБАНІЯ 1:3
21:45 Група F АВСТРІЯ   ШВЕЦІЯ 2:0
21:45 Група F ЕСТОНІЯ   БЕЛЬГІЯ 0:3
21:45 Група G УГОРЩИНА   ЛИТВА 2:0
21:45 Група G БОЛГАРІЯ   СЕРБІЯ 1:1
21:45 Група J ІСЛАНДІЯ   ПОРТУГАЛІЯ 0:1
21:45 Група J БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА   ЛЮКСЕМБУРГ 0:2
21:45 Група J ЛІХТЕНШТЕЙН   СЛОВАЧЧИНА 0:1

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Дата публікації
Перегляди
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