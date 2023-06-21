Відбір на Євро-2024: результати матчів 4-го туру

У своєму третьому поєдинку кваліфікації на континентальну першість збірна України насилу здолала Мальту.
19 – 20 червня відбулися матчі четвертого туру відбору на Євро-2024 з футболу.
У понеділок, 19 червня, збірна України приймала команду Мальти. Номінально домашня для "синьо-жовтих" зустріч через війну з російськими окупантами була зіграна у словацькій Трнаві.
У напруженому поєдинку збірна України насилу обіграла Мальту та здобула другу перемогу у кваліфікації на Євро-2024.
Для нашої збірної це був третій матч у кваліфікації на континентальну першість. Раніше українці програли Англії та здійснили суперкамбек і перемогли Північну Македонію.
Таким чином, збірна України має 6 очок після трьох зіграних поєдинків і наразі посідає друге місце у своїй групі відбору на чемпіонат Європи. Лідирує з 12 балами Англія, яка цього туру познущалася з Північної Македонії. Італія та Північна Македонія набрали по 3 залікові пункти, Мальта – жодного.
Нагадаємо, збірна Росії не бере участь у кваліфікації та пропустить наступний чемпіонат Європи. Національну команду країни-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабне вторгнення до України.
- Матчі 5-го туру кваліфікації на Євро-2024 відбудуться 7 – 9 вересня. Збірна України у п'ятому турі відбору на континентальну першість 9 вересня прийматиме команду Англії. Після цього "синьо-жовті" 12 вересня на виїзді зіграють з Італією.
- Ігри групового етапу відбору на Євро-2024 триватимуть від березня до листопада 2023 року. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.
- До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.
- Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господар турніру, без відбору потрапила на Євро-2024.
|КВАЛІФІКАЦІЯ ЄВРО-2024
|ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Понеділок, 19 червня
|19:00
|Група C
|УКРАЇНА
|МАЛЬТА
|1:0
|19:00
|Група D
|ВІРМЕНІЯ
|ЛАТВІЯ
|2:1
|19:00
|Група H
|ФІНЛЯНДІЯ
|САН-МАРИНО
|6:0
|21:45
|Група B
|ФРАНЦІЯ
|ГРЕЦІЯ
|1:0
|21:45
|Група B
|ІРЛАНДІЯ
|ГІБРАЛТАР
|3:0
|21:45
|Група C
|АНГЛІЯ
|ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
|7:0
|21:45
|Група D
|ТУРЕЧЧИНА
|УЕЛЬС
|2:0
|21:45
|Група H
|ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ
|КАЗАХСТАН
|0:1
|21:45
|Група H
|СЛОВЕНІЯ
|ДАНІЯ
|1:1
|21:45
|Група I
|ШВЕЙЦАРІЯ
|РУМУНІЯ
|2:2
|21:45
|Група I
|ІЗРАЇЛЬ
|АНДОРРА
|2:1
|21:45
|Група I
|БІЛОРУСЬ
|КОСОВО
|2:1
|Вівторок, 20 червня
|21:45
|Група A
|ШОТЛАНДІЯ
|ГРУЗІЯ
|2:0
|21:45
|Група A
|НОРВЕГІЯ
|КІПР
|3:1
|21:45
|Група E
|МОЛДОВА
|ПОЛЬЩА
|3:2
|21:45
|Група E
|ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ
|АЛБАНІЯ
|1:3
|21:45
|Група F
|АВСТРІЯ
|ШВЕЦІЯ
|2:0
|21:45
|Група F
|ЕСТОНІЯ
|БЕЛЬГІЯ
|0:3
|21:45
|Група G
|УГОРЩИНА
|ЛИТВА
|2:0
|21:45
|Група G
|БОЛГАРІЯ
|СЕРБІЯ
|1:1
|21:45
|Група J
|ІСЛАНДІЯ
|ПОРТУГАЛІЯ
|0:1
|21:45
|Група J
|БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА
|ЛЮКСЕМБУРГ
|0:2
|21:45
|Група J
|ЛІХТЕНШТЕЙН
|СЛОВАЧЧИНА
|0:1
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