Відбір на Євро-2024: розклад і результати матчів 2-го туру

Збірна України розпочне відбір на континентальну першість грою проти Англії на "Вемблі".
26 – 28 березня відбудуться матчі другого туру відбору на чемпіонат Європи 2024 року.
Головна увага українських уболівальників буде прикута до поєдинку на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, де в неділю, 26 березня, збірна України зіграє проти Англії. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.
Для "синьо-жовтих" це буде стартовий матч у кваліфікації на континентальну першість, тоді як команда "Трьох левів" в рамках 1-го туру відбору на Євро-2024 перемогла збірну Італії.
В іншому поєдинку групи С італійці на виїзді зустрінуться з Мальтою. А ось Північна Македонія, яка розпочала відбір на ЧЄ перемогою над мальтійцями, пропустить 2-й тур.
Нагадаємо, збірна Росії не бере участь у кваліфікації та пропустить наступний чемпіонат Європи. Національну команду країни-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабне вторгнення до України.
- Матчі 3-го туру кваліфікації на Євро-2024 відбудуться 16 – 17 червня. Збірна України у своєму другому поєдинку відбору на континентальну першість 16 червня в гостях гратиме з Північною Македонією.
- Ігри групового етапу відбору на Євро-2024 триватимуть від березня до листопада 2023 року. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.
- До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.
- Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господар турніру, без відбору потрапила на Євро-2024.
|КВАЛІФІКАЦІЯ ЄВРО-2024
|ТУР 1 / ТУР 2
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Неділя, 26 березня
|16:00
|Група H
|КАЗАХСТАН
|ДАНІЯ
|_:_
|19:00
|Група C
|АНГЛІЯ
|УКРАЇНА
|_:_
|19:00
|Група H
|СЛОВЕНІЯ
|САН-МАРИНО
|_:_
|19:00
|Група J
|ЛІХТЕНШТЕЙН
|ІСЛАНДІЯ
|_:_
|21:45
|Група C
|МАЛЬТА
|ІТАЛІЯ
|_:_
|21:45
|Група H
|ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ
|ФІНЛЯНДІЯ
|_:_
|21:45
|Група J
|СЛОВАЧЧИНА
|БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА
|_:_
|21:45
|Група J
|ЛЮКСЕМБУРГ
|ПОРТУГАЛІЯ
|_:_
|Понеділок, 27 березня
|21:45
|Група B
|НІДЕРЛАНДИ
|ГІБРАЛТАР
|_:_
|21:45
|Група B
|ІРЛАНДІЯ
|ФРАНЦІЯ
|_:_
|21:45
|Група E
|ПОЛЬЩА
|АЛБАНІЯ
|_:_
|21:45
|Група E
|МОЛДОВА
|ЧЕХІЯ
|_:_
|21:45
|Група F
|ШВЕЦІЯ
|АЗЕРБАЙДЖАН
|_:_
|21:45
|Група F
|АВСТРІЯ
|ЕСТОНІЯ
|_:_
|21:45
|Група G
|УГОРЩИНА
|БОЛГАРІЯ
|_:_
|21:45
|Група G
|ЧОРНОГОРІЯ
|СЕРБІЯ
|_:_
|Вівторок, 28 березня
|19:00
|Група A
|ГРУЗІЯ
|НОРВЕГІЯ
|_:_
|21:45
|Група A
|ШОТЛАНДІЯ
|ІСПАНІЯ
|_:_
|21:45
|Група D
|ТУРЕЧЧИНА
|ХОРВАТІЯ
|_:_
|21:45
|Група D
|УЕЛЬС
|ЛАТВІЯ
|_:_
|21:45
|Група I
|ШВЕЙЦАРІЯ
|ІЗРАЇЛЬ
|_:_
|21:45
|Група I
|РУМУНІЯ
|БІЛОРУСЬ
|_:_
|21:45
|Група I
|КОСОВО
|АНДОРРА
|_:_
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