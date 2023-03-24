Відбір на Євро-2024: розклад і результати матчів 2-го туру

Збірна України розпочне відбір на континентальну першість грою проти Англії на "Вемблі".

26 – 28 березня відбудуться матчі другого туру відбору на чемпіонат Європи 2024 року.

Головна увага українських уболівальників буде прикута до поєдинку на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, де в неділю, 26 березня, збірна України зіграє проти Англії. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

Для "синьо-жовтих" це буде стартовий матч у кваліфікації на континентальну першість, тоді як команда "Трьох левів" в рамках 1-го туру відбору на Євро-2024 перемогла збірну Італії.

В іншому поєдинку групи С італійці на виїзді зустрінуться з Мальтою. А ось Північна Македонія, яка розпочала відбір на ЧЄ перемогою над мальтійцями, пропустить 2-й тур.

Нагадаємо, збірна Росії не бере участь у кваліфікації та пропустить наступний чемпіонат Європи. Національну команду країни-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабне вторгнення до України.

Матчі 3-го туру кваліфікації на Євро-2024 відбудуться 16 – 17 червня. Збірна України у своєму другому поєдинку відбору на континентальну першість 16 червня в гостях гратиме з Північною Македонією.

Ігри групового етапу відбору на Євро-2024 триватимуть від березня до листопада 2023 року. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господар турніру, без відбору потрапила на Євро-2024.

КВАЛІФІКАЦІЯ ЄВРО-2024 ТУР 1 / ТУР 2 ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Неділя, 26 березня 16:00 Група H КАЗАХСТАН ДАНІЯ _:_ 19:00 Група C АНГЛІЯ УКРАЇНА _:_ 19:00 Група H СЛОВЕНІЯ САН-МАРИНО _:_ 19:00 Група J ЛІХТЕНШТЕЙН ІСЛАНДІЯ _:_ 21:45 Група C МАЛЬТА ІТАЛІЯ _:_ 21:45 Група H ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ ФІНЛЯНДІЯ _:_ 21:45 Група J СЛОВАЧЧИНА БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА _:_ 21:45 Група J ЛЮКСЕМБУРГ ПОРТУГАЛІЯ _:_ Понеділок, 27 березня 21:45 Група B НІДЕРЛАНДИ ГІБРАЛТАР _:_ 21:45 Група B ІРЛАНДІЯ ФРАНЦІЯ _:_ 21:45 Група E ПОЛЬЩА АЛБАНІЯ _:_ 21:45 Група E МОЛДОВА ЧЕХІЯ _:_ 21:45 Група F ШВЕЦІЯ АЗЕРБАЙДЖАН _:_ 21:45 Група F АВСТРІЯ ЕСТОНІЯ _:_ 21:45 Група G УГОРЩИНА БОЛГАРІЯ _:_ 21:45 Група G ЧОРНОГОРІЯ СЕРБІЯ _:_ Вівторок, 28 березня 19:00 Група A ГРУЗІЯ НОРВЕГІЯ _:_ 21:45 Група A ШОТЛАНДІЯ ІСПАНІЯ _:_ 21:45 Група D ТУРЕЧЧИНА ХОРВАТІЯ _:_ 21:45 Група D УЕЛЬС ЛАТВІЯ _:_ 21:45 Група I ШВЕЙЦАРІЯ ІЗРАЇЛЬ _:_ 21:45 Група I РУМУНІЯ БІЛОРУСЬ _:_ 21:45 Група I КОСОВО АНДОРРА _:_

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