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Відбір на Євро-2024: розклад і результати матчів 2-го туру

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Відбір на Євро-2024: розклад і результати матчів 2-го туру

Фото: Associated Press

Збірна України розпочне відбір на континентальну першість грою проти Англії на "Вемблі".

26 – 28 березня відбудуться матчі другого туру відбору на чемпіонат Європи 2024 року.

Головна увага українських уболівальників буде прикута до поєдинку на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, де в неділю, 26 березня, збірна України зіграє проти Англії. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

Для "синьо-жовтих" це буде стартовий матч у кваліфікації на континентальну першість, тоді як команда "Трьох левів" в рамках 1-го туру відбору на Євро-2024 перемогла збірну Італії.

В іншому поєдинку групи С італійці на виїзді зустрінуться з Мальтою. А ось Північна Македонія, яка розпочала відбір на ЧЄ перемогою над мальтійцями, пропустить 2-й тур.

Нагадаємо, збірна Росії не бере участь у кваліфікації та пропустить наступний чемпіонат Європи. Національну команду країни-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабне вторгнення до України.

  • Матчі 3-го туру кваліфікації на Євро-2024 відбудуться 16 – 17 червня. Збірна України у своєму другому поєдинку відбору на континентальну першість 16 червня в гостях гратиме з Північною Македонією.
  • Ігри групового етапу відбору на Євро-2024 триватимуть від березня до листопада 2023 року. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.
  • До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.
  • Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господар турніру, без відбору потрапила на Євро-2024.
КВАЛІФІКАЦІЯ ЄВРО-2024
ТУР 1 / ТУР 2
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Неділя, 26 березня
16:00 Група H КАЗАХСТАН   ДАНІЯ _:_
19:00 Група C АНГЛІЯ   УКРАЇНА _:_
19:00 Група H СЛОВЕНІЯ   САН-МАРИНО _:_
19:00 Група J ЛІХТЕНШТЕЙН   ІСЛАНДІЯ _:_
21:45 Група C МАЛЬТА   ІТАЛІЯ _:_
21:45 Група H ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ   ФІНЛЯНДІЯ _:_
21:45 Група J СЛОВАЧЧИНА   БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА _:_
21:45 Група J ЛЮКСЕМБУРГ   ПОРТУГАЛІЯ _:_
Понеділок, 27 березня
21:45 Група B НІДЕРЛАНДИ   ГІБРАЛТАР _:_
21:45 Група B ІРЛАНДІЯ   ФРАНЦІЯ _:_
21:45 Група E ПОЛЬЩА   АЛБАНІЯ _:_
21:45 Група E МОЛДОВА   ЧЕХІЯ _:_
21:45 Група F ШВЕЦІЯ   АЗЕРБАЙДЖАН _:_
21:45 Група F АВСТРІЯ   ЕСТОНІЯ _:_
21:45 Група G УГОРЩИНА   БОЛГАРІЯ _:_
21:45 Група G ЧОРНОГОРІЯ   СЕРБІЯ _:_
Вівторок, 28 березня
19:00 Група A ГРУЗІЯ   НОРВЕГІЯ _:_
21:45 Група A ШОТЛАНДІЯ   ІСПАНІЯ _:_
21:45 Група D ТУРЕЧЧИНА   ХОРВАТІЯ _:_
21:45 Група D УЕЛЬС   ЛАТВІЯ _:_
21:45 Група I ШВЕЙЦАРІЯ   ІЗРАЇЛЬ _:_
21:45 Група I РУМУНІЯ   БІЛОРУСЬ _:_
21:45 Група I КОСОВО   АНДОРРА _:_

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Дата публікації
Перегляди
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