Кваліфікація Євро-2024: результати жеребкування, склад усіх груп

Фінальну частину континентальної першості прийматиме Німеччина.
У неділю, 9 жовтня, у німецькому Франкфурті-на Майні відбулося жеребкування відбіркового турніру до Чемпіонату Європи 2024 року.
У ньому взяли участь 53 національні асоціації. Збірна Німеччина як господар фінальної частини автоматично отримала путівку на континентальну першість.
Збірна Росії пропустить наступний Чемпіонат Європи. Команду країни-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабне вторгнення до України.
Під час жеребкування команди були розподілені на 10 груп: сім - по п'ять збірних, три - по шість.
Збірна України були посіяна з третього кошика та дізналася своїх суперників.
Результати жеребкування відбору Євро-2024
|група A
|група B
|Іспанія
|Нідерланди
|Шотландія
|Франція
|Норвегія
|Ірландія
|Грузія
|Греція
|Кіпр
|Гібралтар
|група C
|група D
|Італія
|Хорватія
|Англія
|Уельс
|Україна
|Вірменія
|Північна Македонія
|Туреччина
|Мальта
|Латвія
|група E
|група F
|Польща
|Бельгія
|Чехія
|Австрія
|Албанія
|Швеція
|Фарерські острови
|Азербайджан
|Молдова
|Естонія
|група G
|група H
|Угорщина
|Данія
|Сербія
|Фінляндія
|Чорногорія
|Словенія
|Болгарія
|Казахстан
|Литва
|Північна Ірландія
|Сан-Марино
|група I
|група J
|Швейцарія
|Португалія
|Ізраїль
|Боснія і Герцеговина
|Румунія
|Ісландія
|Косово
|Люксембург
|Білорусь
|Словаччина
|Андорра
|Ліхтенштейн
- На Євро-2024 вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.
- Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір - від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.
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