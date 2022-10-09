Кваліфікація Євро-2024: результати жеребкування, склад усіх груп

У неділю, 9 жовтня , у німецькому Франкфурті-на Майні відбулося жеребкування відбіркового турніру до Чемпіонату Європи 2024 року.

У ньому взяли участь 53 національні асоціації. Збірна Німеччина як господар фінальної частини автоматично отримала путівку на континентальну першість.

Збірна Росії пропустить наступний Чемпіонат Європи. Команду країни-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабне вторгнення до України.

Під час жеребкування команди були розподілені на 10 груп: сім - по п'ять збірних, три - по шість.

Збірна України були посіяна з третього кошика та дізналася своїх суперників.

Результати жеребкування відбору Євро-2024

група A група B Іспанія Нідерланди Шотландія Франція Норвегія Ірландія Грузія Греція Кіпр Гібралтар група C група D Італія Хорватія Англія Уельс Україна Вірменія Північна Македонія Туреччина Мальта Латвія група E група F Польща Бельгія Чехія Австрія Албанія Швеція Фарерські острови Азербайджан Молдова Естонія група G група H Угорщина Данія Сербія Фінляндія Чорногорія Словенія Болгарія Казахстан Литва Північна Ірландія Сан-Марино група I група J Швейцарія Португалія Ізраїль Боснія і Герцеговина Румунія Ісландія Косово Люксембург Білорусь Словаччина Андорра Ліхтенштейн

На Євро-2024 вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір - від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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