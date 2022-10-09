Квалификация Евро-2024: результаты жеребьевки, состав всех групп

Финальную часть континентального первенства будет принимать Германия.
В воскресенье, 9 октября, в немецком Франкфурте-на Майне состоялась жеребьевка отборочного турнира к Чемпионату Европы 2024 года.
В ней приняли участие 53 национальных ассоциации. Сборная Германия, как хозяин финальной части, автоматически получила путевку на континентальное первенство.
Сборная России пропустит следующий чемпионат Европы. Команду страны-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Во время жеребьевки команды были распределены на 10 групп: семь - по пять сборных, три - по шесть.
Сборная Украины была посеяна из третьей корзины и узнала своих соперников.
Результаты жеребьевки отбора Евро-2024
|группа A
|группа B
|Испания
|Нидерланды
|Шотландия
|Франция
|Норвегия
|Ирландия
|Грузия
|Греция
|Кипр
|Гибралтар
|группа C
|группа D
|Италия
|Хорватия
|Англия
|Уэльс
|Украина
|Армения
|Северная Македония
|Турция
|Мальта
|Латвия
|группа E
|группа F
|Польша
|Бельгия
|Чехия
|Австрия
|Албания
|Швеция
|Фарерские острова
|Азербайджан
|Молдова
|Эстония
|группа G
|группа H
|Венгрия
|Дания
|Сербия
|Финляндия
|Черногория
|Словения
|Болгария
|Казахстан
|Литва
|Северная Ирландия
|Сан-Марино
|группа I
|группа J
|Швейцария
|Португалия
|Израиль
|Босния и Герцеговина
|Румыния
|Исландия
|Косово
|Люксембург
|Беларусь
|Словакия
|Андорра
|Лихтенштейн
- На Евро-2024 выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.
- Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир - с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.
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