Квалификация Евро-2024: результаты жеребьевки, состав всех групп

В воскресенье, 9 октября , в немецком Франкфурте-на Майне состоялась жеребьевка отборочного турнира к Чемпионату Европы 2024 года.

В ней приняли участие 53 национальных ассоциации. Сборная Германия, как хозяин финальной части, автоматически получила путевку на континентальное первенство.

Сборная России пропустит следующий чемпионат Европы. Команду страны-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Во время жеребьевки команды были распределены на 10 групп: семь - по пять сборных, три - по шесть.

Сборная Украины была посеяна из третьей корзины и узнала своих соперников.

Результаты жеребьевки отбора Евро-2024

группа A группа B Испания Нидерланды Шотландия Франция Норвегия Ирландия Грузия Греция Кипр Гибралтар группа C группа D Италия Хорватия Англия Уэльс Украина Армения Северная Македония Турция Мальта Латвия группа E группа F Польша Бельгия Чехия Австрия Албания Швеция Фарерские острова Азербайджан Молдова Эстония группа G группа H Венгрия Дания Сербия Финляндия Черногория Словения Болгария Казахстан Литва Северная Ирландия Сан-Марино группа I группа J Швейцария Португалия Израиль Босния и Герцеговина Румыния Исландия Косово Люксембург Беларусь Словакия Андорра Лихтенштейн

На Евро-2024 выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир - с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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