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Квалификация Евро-2024: результаты жеребьевки, состав всех групп

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Квалификация Евро-2024: результаты жеребьевки, состав всех групп

Фото: Associated Press

Финальную часть континентального первенства будет принимать Германия.

В воскресенье, 9 октября, в немецком Франкфурте-на Майне состоялась жеребьевка отборочного турнира к Чемпионату Европы 2024 года.

В ней приняли участие 53 национальных ассоциации. Сборная Германия, как хозяин финальной части, автоматически получила путевку на континентальное первенство.

Сборная России пропустит следующий чемпионат Европы. Команду страны-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Во время жеребьевки команды были распределены на 10 групп: семь - по пять сборных, три - по шесть.

Сборная Украины была посеяна из третьей корзины и узнала своих соперников.

Результаты жеребьевки отбора Евро-2024

группа A группа B
Испания Нидерланды
Шотландия Франция
Норвегия Ирландия
Грузия Греция
Кипр Гибралтар
группа C группа D
Италия Хорватия
Англия Уэльс
Украина Армения
Северная Македония Турция
Мальта Латвия
группа E группа F
Польша Бельгия
Чехия Австрия
Албания Швеция
Фарерские острова Азербайджан
Молдова Эстония
группа G группа H
Венгрия Дания
Сербия Финляндия
Черногория Словения
Болгария Казахстан
Литва Северная Ирландия
  Сан-Марино
группа I группа J
Швейцария Португалия
Израиль Босния и Герцеговина
Румыния Исландия
Косово Люксембург
Беларусь Словакия
Андорра Лихтенштейн
  • На Евро-2024 выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.
  • Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир - с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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