Англія – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024

Текстовий репортаж поєдинку другого туру кваліфікації на чемпіонат Європи 2024 року між збірними Англії та України.

У неділю, 26 березня, збірна України в матчі 2-го туру відбору на Євро-2024 зіграє з Англією.

Поєдинок відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

Для "синьо-жовтих" це буде стартова гра у кваліфікації на континентальну першість, тоді як команда "Трьох левів" в рамках 1-го туру відбору на Євро-2024 перемогла збірну Італії.

Також це буде дебютний офіційний матч на посаді виконувача обов'язків головного тренера збірної України для Руслана Ротаня, який змінив біля керма національної команди Олександра Петракова.

Нагадаємо, суперниками збірної України у відборі на Євро-2024 є Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку між збірними Англії та України.