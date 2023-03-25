Англия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024

Текстовый репортаж поединка второго тура квалификации на чемпионат Европы 2024 года между сборными Англии и Украины.

В воскресенье, 26 марта, сборная Украины в матче 2-го тура отбора на Евро-2024 сыграет с Англией.

Поединок состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Для "сине-желтых" это будет стартовая игра в квалификации на континентальное первенство, в то время как команда "Трех львов" в рамках 1-го тура отбора на Евро-2024 победила сборную Италии.

Также это будет дебютный официальный матч на посту исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины для Руслана Ротаня, который сменил у руля национальной команды Александра Петракова.

Напомним, соперниками сборной Украины в отборе на Евро-2024 являются Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка между сборными Англии и Украины.