Дженнифер Лопес зажгла на концерте со своей 15-летней дочерью

Актриса и певица Дженнифер Лопес провела время вместе со своей 15-летней дочерью Эммой.

Вместе они отправились на концерт известной американской соул-певицы SZA в Лос-Анджелесе. Они наслаждались музыкой и танцевали вместе на балконе. Видео с дочерью и ее подругой Лопес поделилась в Instagram.

"Спасибо, SZA! Видеть своих детей счастливыми... бесценно (Это было как раз перед тем, как я получила смертельный взгляд, чтобы прекратить съемку", — подписала кадры знаменитость).

На концерте Джей Ло ошеломила поклонников стильным образом. Звезда выбрала объемную верблюжью шубу и голубые широкие джинсы. Образ певицы дополнили массивные ботинки и большие очки. А вот Эмма выбрала более сдержанный лук и надела простую белую футболку с рисунком и джинсы цвета хаки.

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