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MONATIK неожиданно спел для пассажиров киевской электрички

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
208
Время на прочтение
1 мин
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MONATIK неожиданно спел для пассажиров киевской электрички

Фото: instagram.com/monatik_official

Артист представил свой новый трек.

Певец MONATIK преподнес неожиданный сюрприз для киевлян и гостей столицы.

Исполнитель устроил небольшой концерт прямо в городской электричке, курсирующей по Киеву и пригородам. Таким образом, MONATIK хотел представить свой новый трек "Сила", премьера которого состоялась на днях.

Музыкант вместе со своей командой зажег в вагоне электрички вместе с пассажирами, которые были приятно удивлены его появлением. Люди охотно подпевали MONATIK и делали кадры вместе. Видео с выступлением артиста появилось в Сети.

Премьера разрывного трека "Сила" стала новой страницей в творчестве MONATIK. Новой песней, которую певец назвал "социальной", он хотел показать силу украинцев и их мощь.

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Дата публикации
Просмотры
208
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