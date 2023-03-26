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MONATIK несподівано заспівав для пасажирів київської електрички

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
435
Час на прочитання
1 хв
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MONATIK несподівано заспівав для пасажирів київської електрички

Фото: instagram.com/monatik_official

Артист презентував свій новий трек.

Співак MONATIK зробив несподіваний сюрприз для киян та гостей столиці.

Виконавець влаштував невеличкий концерт просто у міській електричці, яка курсує Києвом та передмістям. В такий спосіб MONATIK хотів представити свій новий трек "Сила", прем'єра якого відбулася днями. 

Музикант разом зі своєю командою запалив у вагоні електрички разом з пасажирами, які були приємно здивовані його появою. Люди залюбки підспівували MONATIK та робили кадри разом. Відео з виступом артиста з'явилося у Мережі. 

Зазначимо, що прем'єра розривного треку "Сила" став новою сторінкою в творчості MONATIK. Новою піснею, які співак назвав "соціальною", він хотів показати силу українців та їхню міць.

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Дата публікації
Перегляди
435
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