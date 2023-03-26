Очільники МЗС України та Британії уклали парі перед матчем футбольних збірних

Український та британський міністри посперечалися на пляшку вина, кожен поставив на перемогу своєї команди.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба уклав парі зі своїм британським колегою Джеймсом Клеверлі перед футбольним матчем між українською та англійською збірними, який розпочнеться о 19:00 у неділю, 26 березня.

Очільник зовнішньополітичного відомства Великої Британії у своєму дописі в Twitter нагадав українському колезі попередній матч між Україною та Англією.

“Ви знову будете вболівати за Англію, Дмитре Кулеба?” - жартома поцікавився він.

У відповідь український міністр запропонував парі.

“Якщо Україна виграє, ви винні мені пляшку англійського вина. Якщо Англія виграє, я пригощу вас пляшкою українського. Згода?” - відгукнувся в коментарі Кулеба

Клеверлі погодився на такі ставки.

“Згода, друже. Нехай переможе найсильніша команда!” - написав британський міністр українською мовою.

"По руках. І згодом, одного дня, піднімемо келих за нашу спільну Перемогу", - підтримав його Дмитро Кулеба.

Memories from the last time England and Ukraine came together for football.



You'll be cheering for England again right, @DmytroKuleba?



Best of luck @England and @uafukraine today pic.twitter.com/4CwEsGkDFD — James Cleverly (@JamesCleverly) March 26, 2023

Згода, друже. Нехай переможе найсильніша команда! — James Cleverly (@JamesCleverly) March 26, 2023

По руках. І згодом, одного дня, піднімемо келих за нашу спільну Перемогу. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 26, 2023

Матч між збірними України та Англії з футболу відбудеться в Лондоні на стадіоні “Вемблі”.

Нагадаємо, раніше стала відома заявка збірної України на матч 2-го туру відбору на Євро-2024 проти Англії.

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