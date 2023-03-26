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Очільники МЗС України та Британії уклали парі перед матчем футбольних збірних

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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930
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Очільники МЗС України та Британії уклали парі перед матчем футбольних збірних

Фото: соцмережі

Український та британський міністри посперечалися на пляшку вина, кожен поставив на перемогу своєї команди.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба уклав парі зі своїм британським колегою Джеймсом Клеверлі перед футбольним матчем між українською та англійською збірними, який розпочнеться о 19:00 у неділю, 26 березня.

Очільник зовнішньополітичного відомства Великої Британії у своєму дописі в Twitter нагадав українському колезі попередній матч між Україною та Англією.

“Ви знову будете вболівати за Англію, Дмитре Кулеба?” - жартома поцікавився він.

У відповідь український міністр запропонував парі.

“Якщо Україна виграє, ви винні мені пляшку англійського вина. Якщо Англія виграє, я пригощу вас пляшкою українського. Згода?” - відгукнувся в коментарі Кулеба
Клеверлі погодився на такі ставки. 

“Згода, друже. Нехай переможе найсильніша команда!” - написав британський міністр українською мовою.

"По руках. І згодом, одного дня, піднімемо келих за нашу спільну Перемогу", - підтримав його Дмитро Кулеба.

Матч між збірними України та Англії з футболу відбудеться в Лондоні на стадіоні “Вемблі”.

Нагадаємо, раніше стала відома заявка збірної України на матч 2-го туру відбору на Євро-2024 проти Англії.

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Дата публікації
Перегляди
930
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