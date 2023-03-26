Якому знаку зодіаку пощастить 27 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні, 27 березня?

День, коли дуже важливо пам'ятати про силу слів, які можуть не лише вплинути на психіку людей навколо, але й зробити реальністю будь-яку фразу, промовлену вголос. Необхідно відмовитися від злих висловлювань і казати максимально більше доброго, сподіваючись на те, що хоча б частина здійсниться. З цієї ж причини бажано звести спілкування зі своїм оточенням до мінімуму – не відвідувати місця великого скупчення людей та масові заходи будь-якої спрямованості – від соціальної до культурної. Можна вирушати в будь-які поїздки, але особливо вдалими виявляться відрядження – вдасться досягти поставленої мети на всі сто відсотків.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам зірки створять максимум шансів для того, щоби покращити всі життєві сфери. Складуться сприятливі умови для того, щоб просунутися кар'єрними сходами, зміцнити фінансове становище, гармонізувати своє особисте життя. Головна умова – подолати властиві представникам знака якості, які заважають їм у житті й роботі: сором'язливість і небажання виходити із зони комфорту. Не варто сподіватися виключно на допомогу зірок, необхідно й самим щось зробити для того, щоб покращити якість свого життя, тому – менше апатії і більше оптимізму та активності.

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