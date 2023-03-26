Локомотив протаранив пасажирський вагон – загинула провідниця

У Румунії вдруге за місяць сталася аварія на залізниці.

У румунському місті Галац внаслідок аварії на залізничному вокзалі 25 березня загинула 53-річна провідниця поїзда, ще четверо людей постраждали.

Про це повідомляє Stiripesurse.

"Екіпажу швидкої допомоги, яка прибула на місце події, спочатку вдалося стабілізувати її на залізничній платформі та по дорозі до лікарні, але потім вона померла внаслідок серцево-дихальної зупинки, яка сталася в лікарні", - повідомив національний залізничний оператор CFR Calatori.

Як зазначається, під час виконання робіт з приєднання локомотива до поїзда Regio 7576, який мав вирушити до Марашешті, локомотив врізався у перший вагон, внаслідок чого той відкотився приблизно на 80 метрів.

Внаслідок удару постраждали четверо людей: механік, машиніст, керівник потяга та пасажир. Також пошкоджено локомотив і вагон поїзда.

Залізнична поліція повідомила, що аварія сталася через несправність гальмівної системи локомотива. Це вже друга серйозна аварія на залізниці Румунії менш ніж за два тижні.

Міністр транспорту та інфраструктури Сорін Гріндеану висловив співчуття родині загиблої провідниці, він також наказав CFR Calatori терміново приступити до технічної перевірки рухомого складу.

"Як міністр транспорту я наказав вжити низку заходів, спрямованих на підвищення безпеки пасажирів, а також персоналу CFR Calatori. Я також хочу, щоб технічні стандарти в системі залізниці завжди забезпечувалися на найкращих параметрах, щоб такі трагедії не повторювались", - сказав міністр.

Нагадаємо, через перехід на літній час в одній з країн стався збій на залізниці.

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