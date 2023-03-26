11-річна дівчинка перевершила рівнем інтелекту Ейнштейна та Гокінга

11-річна школярка з британського міста Манчестера Анвіла Патіл перевершила Ейнштейна та Гокінга за рівнем інтелекту, здобувши 162 бали за результатами IQ-тесту, який проводить Товариство Менса. Обидва знамениті фізики мали рівень IQ близько 160.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Середнім значенням IQ у всьому світі вважається показник у районі 100 балів. Товариство Менса - найбільша організація для людей з високим інтелектом - запросило Патіл вступити до своїх лав. Загалом у цьому товаристві перебуває лише близько 20 тисяч осіб.

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Треба сказати, що Анвіта виховується в сім’ї інтелектуалів — її батько працює консультантом Національної служби здоров’я у Манчестері, а мати є математиком із ступенем доктора філософії. У дитячому віці дівчинка вражала їх своїм природним інтелектом.

Через кілька днів після отримання неймовірних результатів затята фанатка Гаррі Поттера Анвіта насолоджувалася своїм 12-м днем народження та відсвяткувала своє досягнення разом із близькими родичами та друзями.

Коли Анвіта не розв’язує математичні задачі, вона вчиться грати на фортепіано, а також розвиває свою любов до танців, вивчаючи класичну індійську форму танцю.

“Анвіту дуже захоплює практичне застосування математики в різних галузях - науці, техніці чи комп’ютерних технологіях. Анвіта сподівається, що вона допоможе вирішити суспільні проблеми, використовуючи свої навички та досвід, коли виросте”, — сказав батько дивовижної дитини.

Нагадаємо, у Великій Британії 24-річна жінка народила дитину вагою понад п'ять кілограмів та здивувала лікарів.

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