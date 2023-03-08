"Я не повірила своїм очам": жінка народила дитину-велетня

У Великій Британії 24-річна жінка Рубі Іден народила дитину вагою понад п'ять кілограмів та здивувала лікарів.

Про це повідомляє The Mirror.

Жінка розповіла, що останніми тижнями вагітності лікарі повідомили їй, що син народиться великим. За їхніми оцінками, дитина мала важити близько чотирьох кілограмів.

"Моя донька важила 3,9 кілограма, тому ми подумали, що він народиться приблизно таким самим, як і вона, і турбуватися нема про що", — сказала мати.

Новонароджений, якого назвали Тедді, народився на 41 тижні за допомогою кесаревого розтину через проблеми зі здоров'ям.

За словами Іден, лікарі були шоковані, коли зважили дитину та з'ясували, що вона важить 5,3 кілограма.

"Я завжди називала його малюком, коли він народився. Але він був велетнем. Коли я вперше побачила його, я не повірила своїм очам", - згадує вона.

Після народження у Тедді виникли проблеми у роботі печінки. Він почав втрачати вагу, тому постійно перебував у лікарні під наглядом лікарів.

"Наразі йому краще. Ми більше не ходимо лікарнями. Всі раді, що йому вдалося набрати вагу", – каже Іден. Жінка додала, що Тедді - шість місяців, і він досі вважається дуже великою дитиною для свого віку.

Нагадаємо, у Тернополі 36-річна жінка привела на світ хлопчика, вагою в 6,8 кілограмів. Це її 13-та дитина, і народила вона її природним способом.

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