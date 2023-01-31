14-річна дівчинка померла після використання дезодоранту 

У Великій Британії 14-річна мешканка англійського міста Дербі Джорджія Грін скористалася улюбленим дезодорантом і померла.

Про це повідомляє The Mirror.

За словами матері дівчинки, Клер, запах дезодоранту заспокоював емоційну дівчину-підлітка. Джорджія також любила загортатися в ковдру, тому одного дня розпорошила на неї дезодорант і закуталася з головою.

Згодом Клер зайшла до кімнати школярки, щоб відвезти її на урок. Мати покликала Джорджію, але вона не реагувала. Стурбована жінка викликала бригаду швидкої допомоги. Лікарі встановили, що дівчина померла від зупинки серця.

Клер стверджує, що донька ніколи серйозно не хворіла. "Несподівана смерть Джорджії стала для нас справжнім потрясінням", - зізналася вбита горем мати.

Раніше стало відомо, що жителька Південної Кароліни, США, яка не знала про вагітність, поскаржилася на біль у животі і за кілька годин несподівано народила здорову дитину.

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