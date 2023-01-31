14-летняя девочка умерла после использования дезодоранта

В Великобритании 14-летняя жительница английского города Дерби Джорджия Грин воспользовалась любимым дезодорантом и скончалась.

Об этом сообщает The Mirror.

По словам матери девочки, Клер, запах дезодоранта успокаивал эмоциональную девушку-подростка. Джорджия также любила заворачиваться в одеяло, поэтому однажды распылила на нее дезодорант и закуталась с головой.

Впоследствии Клер зашла в комнату школьницы, чтобы отвезти ее на урок. Мать позвала Джорджию, но она не реагировала. Обеспокоенная женщина вызвала бригаду скорой помощи. Врачи установили, что девушка скончалась от остановки сердца.

Клер утверждает, что дочь никогда серьезно не болела. "Неожиданная смерть Джорджии стала для нас настоящим потрясением", – призналась убитая горем мать.

Ранее стало известно, что жительница Южной Каролины, не знавшая о беременности, пожаловалась на боль в животе и через несколько часов неожиданно родила здорового ребенка.

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