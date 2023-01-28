Заказала на Amazon: женщине вместо стола прислали секс-игрушку

Пользовательница TikTok Аманда заказала письменный стол в интернет-сервисе Amazon, оформив доставку на адрес бабушки мужа. В ожидании посылки девушка даже обустроила новое рабочее место. Однако продавец Amazon по ошибке прислал Аманде секс-игрушку.

Об этом говорится в видео, которое стало вирусными в TikTok и набрало 1,6 млн просмотров.

Когда 85-летняя бабушка открыла сверток с надписью "Прикосновение счастья — цветок любви", она была шокирована.

Аманда направила фотографии секс-игрушки на сайт отправителя.

В комментариях к видео некоторые пользователи пошутили над ситуацией.

"Одна женщина сейчас смотрит на стол и говорит: "Ну, это не сработает", — поделился пользователь.

Другие рассказали собственные истории о недоразумениях с доставкой.

"Я заказал коробку масок перед Рождеством на Amazon у стороннего продавца... получил компакт-диск Мадонны. В Amazon сказали оставить компакт-диск себе. Но я глух", — написал другой.

"Я заказал комод, а они прислали мне чемодан", — утверждал второй.

"Однажды я получил коробку с масками вместо матраса", — написал третий

Позже Аманда сообщила, что Amazon вернул ей деньги и даже разрешил оставить вибратор, который, по ее словам, она передала подруге.

36-летняя модель plus-size снялась в рекламе секс-игрушки.

Ранее СМИ сообщали, что в Индонезии уничтожили сотни секс-игрушек, спрос на которые вырос из-за пандемии.

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