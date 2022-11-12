Как ухаживать за секс-игрушками: практические советы

Интимная гигиена касается не только твоих интимных мест, но и секс-игрушек.

Чтобы они служили долго, доставляли удовольствие во всех смыслах и не вредили здоровью, за ними нужно правильно ухаживать.

Uahealth в Instagram пишет, чем отличается гигиена резинового фаллоимитатора и пластиковой виброшарии.

Правила гигиены секс-игрушек

Узнайте, из какого материала сделана игрушка. Можно спросить в магазине, где купили или поискать на сайте производителя. Именно от этого зависит, как их правильно чистить.

Перед тем как начать, познакомьтесь с тот клинером (от англ. toy cleaner). Это специальное средство для очистки секс-игрушек, эффективнее мыла, безопасное для материала и половых органов. Существует много брендов и разновидностей, и это лучший вариант для твоих игрушек.

Материалы секс-игрушек

Силикон

Самый распространенный материал секс-игрушек. Упругий, если сжимать, гладкий или бархатистый на ощупь.

Уход: нуждается только в мойке с тем клинером или деликатным мылом.

Хранение: лучше в безворсовом мешочке, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей.

Киберкожа

Чаще всего из этого материала сделаны мастурбаторы. Название говорит само за себя – материал, имитирующий человеческую кожу.

Уход: по рекомендациям производителей не стоит мыть с мылом, ведь мыло пересушивает даже киберкожу, поэтому рекомендуется мойка с той клинером и обработка восстановительной пудрой. Если игрушку не обрабатывать пудрой, она со временем станет липкой.

Металлические игрушки

Чаще всего из таких материалов изготовляют анальные пробки и фаллоимитаторы.

Уход: просто промойте игрушку проточной водой с мылом и обработайте антисептиком для игрушек.

Стекло

Обычно из стекла делают фаллоимитаторы и анальные пробки.

Самый простой тип материала в уходе. Игрушки из стекла можно просто мыть с мылом и хранить в безворсовом мешочке.

ПВХ

Сейчас немногие игрушки производят из него, все заменил силикон. ПВХ более жесткий на ощупь силиконом, хотя может выглядеть похожим.

Уход: материал ячеистый, поэтому уход достаточно специфичен и лучше использовать такие игрушки в презервативе. После использования тщательно промойте ее с мылом, можно использовать мягкую щетку. Затем обработайте антисептиком для игрушек и уложите в мешочек.

Пластик

Этот материал часто используют для изготовления виброшаров и элементов вибраторов (ручки).

Уход: ситуация, как со стеклом, просто помыть с мылом (или тот клинером). Важно хранить такие игрушки в мешочке, ведь пластик легко царапается.

Когда игрушке время на переработку?

игрушка удивительно пахнет (хотя раньше так не пахло);

изменился цвет;

игрушка деформировалась;

на игрушке есть сколы/царапины (особенно касается стекла, металла, пластика).

Напомним, что ранее в Индонезии уничтожили сотни секс-игрушек, спрос на которые вырос из-за пандемии.

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