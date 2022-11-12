Как ухаживать за секс-игрушками: практические советы

Интимная гигиена касается не только твоих интимных мест, но и секс-игрушек.
Чтобы они служили долго, доставляли удовольствие во всех смыслах и не вредили здоровью, за ними нужно правильно ухаживать.
Uahealth в Instagram пишет, чем отличается гигиена резинового фаллоимитатора и пластиковой виброшарии.
Правила гигиены секс-игрушек
- Узнайте, из какого материала сделана игрушка. Можно спросить в магазине, где купили или поискать на сайте производителя. Именно от этого зависит, как их правильно чистить.
- Перед тем как начать, познакомьтесь с тот клинером (от англ. toy cleaner). Это специальное средство для очистки секс-игрушек, эффективнее мыла, безопасное для материала и половых органов. Существует много брендов и разновидностей, и это лучший вариант для твоих игрушек.
Материалы секс-игрушек
- Силикон
Самый распространенный материал секс-игрушек. Упругий, если сжимать, гладкий или бархатистый на ощупь.
Уход: нуждается только в мойке с тем клинером или деликатным мылом.
Хранение: лучше в безворсовом мешочке, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей.
- Киберкожа
Чаще всего из этого материала сделаны мастурбаторы. Название говорит само за себя – материал, имитирующий человеческую кожу.
Уход: по рекомендациям производителей не стоит мыть с мылом, ведь мыло пересушивает даже киберкожу, поэтому рекомендуется мойка с той клинером и обработка восстановительной пудрой. Если игрушку не обрабатывать пудрой, она со временем станет липкой.
- Металлические игрушки
Чаще всего из таких материалов изготовляют анальные пробки и фаллоимитаторы.
Уход: просто промойте игрушку проточной водой с мылом и обработайте антисептиком для игрушек.
- Стекло
Обычно из стекла делают фаллоимитаторы и анальные пробки.
Самый простой тип материала в уходе. Игрушки из стекла можно просто мыть с мылом и хранить в безворсовом мешочке.
- ПВХ
Сейчас немногие игрушки производят из него, все заменил силикон. ПВХ более жесткий на ощупь силиконом, хотя может выглядеть похожим.
Уход: материал ячеистый, поэтому уход достаточно специфичен и лучше использовать такие игрушки в презервативе. После использования тщательно промойте ее с мылом, можно использовать мягкую щетку. Затем обработайте антисептиком для игрушек и уложите в мешочек.
- Пластик
Этот материал часто используют для изготовления виброшаров и элементов вибраторов (ручки).
Уход: ситуация, как со стеклом, просто помыть с мылом (или тот клинером). Важно хранить такие игрушки в мешочке, ведь пластик легко царапается.
Когда игрушке время на переработку?
- игрушка удивительно пахнет (хотя раньше так не пахло);
- изменился цвет;
- игрушка деформировалась;
- на игрушке есть сколы/царапины (особенно касается стекла, металла, пластика).
Напомним, что ранее в Индонезии уничтожили сотни секс-игрушек, спрос на которые вырос из-за пандемии.
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