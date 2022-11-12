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Астрологический прогноз на 12 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
150
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 12 ноября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: любые – даже самые добрые – замыслы в это время принесут противоположные результаты, поэтому лучше отказаться от любых начинаний. 

Символ дня: паучья сеть.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: пассивный день. 

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: небесно-голубой, серебристо-голубой. 

Счастливые камни дня: хризолит, оливин. 

За какую часть тела отвечает: район солнечного сплетения.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, длятся долго, поэтому к лечению нужно приступать без промедления. 

Сны дня: сны, приснившиеся в это время, часто бывают вещими, но требуют тщательной расшифровки. 

Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно: стрижка облагородит внешность и укрепит здоровье. 

Афоризм дня: "Жалок тот ученик, который не превзошел своего учителя" (Леонардо да Винчи). 

Ангел-хранитель дня: Фэламприносит известность людям искусства. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие волшебную силу огня. 

Табу дня: нельзя употреблять алкоголь и наркотические препараты. 

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Дата публикации
Просмотры
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