Астрологический прогноз на 12 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любые – даже самые добрые – замыслы в это время принесут противоположные результаты, поэтому лучше отказаться от любых начинаний.
Символ дня: паучья сеть.
Стихия дня: Вода.
Энергетика дня: пассивный день.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: небесно-голубой, серебристо-голубой.
Счастливые камни дня: хризолит, оливин.
За какую часть тела отвечает: район солнечного сплетения.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, длятся долго, поэтому к лечению нужно приступать без промедления.
Сны дня: сны, приснившиеся в это время, часто бывают вещими, но требуют тщательной расшифровки.
Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно: стрижка облагородит внешность и укрепит здоровье.
Афоризм дня: "Жалок тот ученик, который не превзошел своего учителя" (Леонардо да Винчи).
Ангел-хранитель дня: Фэлам – приносит известность людям искусства.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие волшебную силу огня.
Табу дня: нельзя употреблять алкоголь и наркотические препараты.
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