Астрологический прогноз на 12 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любые – даже самые добрые – замыслы в это время принесут противоположные результаты, поэтому лучше отказаться от любых начинаний.

Символ дня: паучья сеть.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: пассивный день.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: небесно-голубой, серебристо-голубой.

Счастливые камни дня: хризолит, оливин.

За какую часть тела отвечает: район солнечного сплетения.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, длятся долго, поэтому к лечению нужно приступать без промедления.

Сны дня: сны, приснившиеся в это время, часто бывают вещими, но требуют тщательной расшифровки.

Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно: стрижка облагородит внешность и укрепит здоровье.

Афоризм дня: "Жалок тот ученик, который не превзошел своего учителя" (Леонардо да Винчи).

Ангел-хранитель дня: Фэлам – приносит известность людям искусства.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие волшебную силу огня.

Табу дня: нельзя употреблять алкоголь и наркотические препараты.

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