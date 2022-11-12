Астрологічний прогноз на 12 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які – навіть найкращі – задуми в цей час призведуть до протилежних результатів, тож краще відмовитися від будь-яких починань.

Символ дня: павутина.

Стихія дня: Вода.

Енергетика дня: пасивний день.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: небесно-блакитний, сріблясто-блакитний.

Щасливе каміння дня: хризоліт, олівін.

За яку частину тіла відповідає: зона сонячного сплетіння.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, зазвичай тривають довго, тому лікування потрібно розпочинати без зволікань.

Сни дня: сни, що приснилися в цей час, часто бувають віщими, але потребують ретельного розшифрування.

Стрижка дня: стригтися не лише можна, а й треба: стрижка облагородить зовнішність і зміцнить здоров'я.

Афоризм дня: "Жалюгідним є той учень, який не перевершив свого вчителя" (Леонардо да Вінчі).

Ангел-охоронець дня: Фелам – приносить популярність людям мистецтва.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, які використовують чарівну силу вогню.

Табу дня: не можна вживати алкоголь та наркотичні препарати.

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