В России продавщица интим-бутика отбилась от грабителя с помощью секс-игрушки

Момент неудачного ограбления попал на запись камеры видеонаблюдения.
Сотрудница магазина для взрослых отбилась от грабителя с помощью секс-игрушки. Испуганный злоумышленник покинул торговый зал.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
Девушка готовилась к закрытию торговой точки, когда в помещение ворвался неизвестный мужчина. Он намеревался отобрать выручку, однако продавщица не растерялась — она схватила большую резиновую игрушку, лежащую у кассы, и начала бить вора, пока он не оказался за дверью.
На кадрах видно, что мужчина бросился прочь, поскользнувшись на кафельном покрытии.
Напомним:
- В Индонезии уничтожили сотни секс-игрушек, спрос на которые вырос из-за пандемии.
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