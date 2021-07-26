В России продавщица интим-бутика отбилась от грабителя с помощью секс-игрушки

В России продавщица интим-бутика отбилась от грабителя с помощью секс-игрушки

Момент неудачного ограбления попал на запись камеры видеонаблюдения.

Сотрудница магазина для взрослых отбилась от грабителя с помощью секс-игрушки. Испуганный злоумышленник покинул торговый зал.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia .

Девушка готовилась к закрытию торговой точки, когда в помещение ворвался неизвестный мужчина. Он намеревался отобрать выручку, однако продавщица не растерялась — она схватила большую резиновую игрушку, лежащую у кассы, и начала бить вора, пока он не оказался за дверью.

На кадрах видно, что мужчина бросился прочь, поскользнувшись на кафельном покрытии.

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