Менеджер МакSим рассказала о выходе певицы с медикаментозного сна

Маргарита Соколова сообщила, в каком состоянии на самом деле звезда.

Менеджер певицы МакSим, в которой подтвердили проблемы с легкими, Маргарита Соколова опровергла новости о том, что певицу полностью вывели из медикаментозного сна.

Так, в СМИ появилась информация, что исполнительница пришла в себя и начала говорить знаками. На странице в Instagram женщина написала, что артистку еще не вывели из комы полностью, а в сознании она бывает только иногда.

"остояние артистки пока ещё сложное но с положительной динамикой. Полностью из медикаментозного сна ее не вывели. Это связано с тяжелым течением болезни ,организму нужен отдых и силы . Врачи по показаниям регулируют сон. Сейчас появилась такая возможность. Иногда Марина бывает в сознании", — пояснила Соколова.

instagram.com/sokllovamargarita

Напомним, в июне певицу МакSим госпитализировали с острой пневмонией и подозрением на коронавирус. Из симптомов у нее была температура под 40, сильный кашель, слабость и на 40% поражены легкие. В то же время тесты на COVID-19 были отрицательными. Чтобы помочь бороться с болезнью, медики ввели певицу в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через 10 дней состояние МакSим ухудшилось. Ее легкие были поражении на более чем 80%.

instagram.com/maksimartist

Недавно в СМИ появилась информация, что у исполнительницы начался сепсис. Впрочем, по словам менеджера знаменитости Маргариты Соколовой, все не столь критично, как об этом пишут.

Заметим, МакSим выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017-м российская артистка попала в список "Миротворца".

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