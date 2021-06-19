Артистку подключили к аппарату ИВЛ.

Российскую певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Так, недавно звезду госпитализировали с пневмонией и поражением легких в 40 процентов. Как пишет издание StarHit со ссылкой на источник, накануне исполнительнице стало хуже. В частности, Марине Абросимовой стало сложно дышать самостоятельно.

"Сначала врачи попытались неинвазивную вентиляцию, но она плохо помогла. Было принято решение ввести Марину в искусственную кому или, как это еще называется, медикаментозный сон, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы, предотвратить кислородное голодание. Сейчас проводится комплексное обследование организма, чтобы иметь полную картину влияния болезни и выработать дальнейшую стратегию лечения", — говорится в сообщении.

instagram.com/maksimartist

Заметим, первые признаки простуды у МакSим появились неделю назад. Певица сдала тест на коронавирус, результат которого был отрицательным. Через несколько дней исполнительнице стало хуже и она попала в одну из московских клиник, где и диагностировали пневмонию.

Напомним, в 2018 году МакSим попала в серьезную аварию. Артистка получила многочисленные травмы. Врачи говорят, что после ДТП у исполнительницы ослабленный организм. Состояние певицы сейчас усложняет ряд проблем со здоровьем.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку