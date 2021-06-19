Артистку підключили до апарату ШВЛ.

Російську співачку МакSим ввели у штучну кому та підключили до апарату ШВЛ.

Так, нещодавно зірку госпіталізували з пневмонією та ураженням легень у 40 відсотків. Як пише видання StarHit з посиланням на джерело, напередодні виконавиці стало гірше. Зокрема, Марині Абросімовій стало складно дихати самостійно.

"Спочатку лікарі спробували неінвазивну вентиляцію, але вона погано допомогла. Було ухвалено рішення ввести Марину в штучну кому або, як це ще називається, медикаментозний сон, щоб знизити навантаження на внутрішні органи, запобігти кисневому голодуванню. Зараз проводиться комплексне обстеження організму, щоб мати повну картину впливу хвороби і виробити подальшу стратегію лікування", – йдеться у повідомленні.

instagram.com/maksimartist

Зауважимо, перші ознаки застуди у МакSим з'явилися тиждень тому. Співачка здала тест на коронавірус, результат якого був негативним. За декілька днів виконавиці стало гірше і вона потрапила до однієї з московських клінік, де і діагностували пневмонію.

Нагадаємо, 2018 року МакSим потрапила у серйозну аварію. Артистка отримала численні травми. Лікарі кажуть, що після ДТП у виконавиці ослаблений організм. Стан співачки зараз ускладнює низка проблем зі здоров'ям.

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