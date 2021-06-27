Стан здоров'я співачки МакSим погіршився

Артистка перебуває у вкрай важкому стані.

Стан російської співачки МакSим, яка вже тиждень перебуває у штучній комі та підключена до апарату ШВЛ, знову погіршився.

Так, після повідомлення про те, що в артистки уражені легені на більш ніж 75%, стало відомо, що наразі частина ураження більш ніж 80%.

За словами директорки зірки, вона наразі перебуває у критичному стані, вона як і раніше в комі, а лікарі борються за її життя.

instagram.com/maksimartist

"Зараз стан Марини оцінюється як вкрай важкий, прошу зрозуміти позицію сім'ї і близьких - кожна людина має право на приватність, незважаючи на те, що є публічною особою. На даний момент ані я, ані сім'я не можемо давати ніяких коментарів, і я прошу це зрозуміти", - передає слова директорки Telegram-канал Super.ru.

Також інсайдери КП повідомили, що співачку перевели з апарату ШВЛ на ЕКМО.

"На ЕКМО Марину перевели два дні тому. Вона перебуває в одиночній палаті з окремим постом спостереження і медсестрою. Лікарі поки обережні в прогнозах, але сподіваються на краще", - зазначив інсайдер.

Проте офіційні представники цю інформацію не підтвердили.

Нагадаємо, нещодавно МакSим госпіталізували з гострою пневмонією та підозрою на коронавірус. З симптомів у неї була температура під 40, сильний кашель, слабкість і на 40% уражені легені. При цьому тести на COVID-19 були негативними. Аби допомогти боротися із хворобою, медики ввели співачку в штучну кому та підключили до апарату ШВЛ.

Лікарі також кажуть, що після серйозної ДТП, в яку зірка потрапила 2018 року, у виконавиці ослаблений організм. Стан співачки зараз ускладнює низка проблем зі здоров'ям.

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