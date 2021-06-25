Співачка МакSим у тяжкому стані – ЗМІ

В артистки уражені легені на більш ніж 75%.

Російська співачка МакSим, яка вже декілька днів перебуває у штучній комі та підключена до апарату ШВЛ, у тяжкому стані.

Як пише Telegram-канал Baza, у зірки, яку госпіталізували з пневмонією, уражені легені на більш ніж 75%.

"Її перевели до умовної групи "КТ-4". До цієї групи відносять всіх хворих на коронавірус з великою площею ураження легень. У Максим - більше 75%", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що виконавиця досі в стані медикаментозної коми і підключена до апарату штучної вентиляції легень.

Нагадаємо, нещодавно МакSим госпіталізували з гострою пневмонією та підозрою на коронавірус. З симптомів у неї була температура під 40, сильний кашель, слабкість і на 40% уражені легені. При цьому тести на COVID-19 були негативними. Аби допомогти боротися із хворобою, медики ввели співачку в штучну кому та підключили до апарату ШВЛ.

Лікарі також кажуть, що після серйозної ДТП, в яку зірка потрапила 2018 року, у виконавиці ослаблений організм. Стан співачки зараз ускладнює низка проблем зі здоров'ям.

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